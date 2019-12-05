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Elazığ'da "Değerler Eğitimi" projesi

İHA

Elazığ'ın Palu ilçesinden öğrenciler, "Değerler Eğitimi" Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile bir araya geldi.

Elazığ'da "Değerler Eğitimi" projesi

Elazığ'ın Palu ilçesinden öğrenciler, "Değerler Eğitimi" Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Değerler Eğitimi” projesi kapsamında, Palu ilçesi YİBO, İmam Hatip ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Demirdağ, öğrencilerle yakından ilgilenip tek tek sohbet etti. Daha sonra öğrenciler üniversiteyi gezerek bilgi aldı.
Palu’dan gelen ortaokul seviyesindeki öğrencileri üniversitede ağırladıkları ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ," Amacımız, çocukların gelecekle ilgili beklentileri noktasında onlara rehberlik etmek ve kendi geleceklerini planlarken onlara yardımcı olmaktır” dedi.
Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Cemiyetin Şube Başkanı Şahin Kara, Eğitim Destek Platformu Başkanı Cumali Ayyıldız, yönetim Kurulu üyesi Tamer Batı ve öğretmenler katıldı.

ELAZIĞ

05 Aralık 2019 Perşembe

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