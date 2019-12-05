Elazığ’da kamyon devrildi: 1 ölü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, ElazığDiyarbakır karayolunun 62’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. (45) idaresindeki 23 AAJ 028 plakalı kamyon, sürücüsünün yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerlere çarpıp yan yattı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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