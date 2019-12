Elazığ'da diş hekimlerine saldıran şahıs yakalandı

Elazığ'da diş hekimlerine saldırdığı iddia edilen şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün FÜ Diş Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muayene odasına giren şüpheli S.A. Diş Hekimi U.D. ve yanındaki bir doktora saldırdı. Olayda her iki doktorda hafif yaralandı. Doktorlar, FÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli S.A. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Sağlık çalışanların şiddet mağduru olmaya devam ettiğini belirten Kamu SağlıkSen Genel Başkanı Ümit Karataş yaptığı açıklamada," Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle, karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 70'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez"dedi.

Diş hastanesinde doktora bıçakla saldıran şahsın yakalandığını aktaran Karataş,"Doktorlar Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde darp ve bıçaklı saldırı sebebiyle tedavi altına alındı.Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

