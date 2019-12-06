Elazığ’da "Çocuk Ruh Sağlığı" semineri

Elazığ’da öğretmelere yönelik "Çocuk Ruh Sağlığı" semineri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından özel bir okulda öğretmenlere çocuk ruh sağlığı üzerine seminer verildi. Seminerde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Azad Asafov çocukların zihinsel gelişimi ve davranışları hakkında bilgiler aktardı.

Çocukların gelişim yaşlarına göre farklı davranışlar sergilediğini belirten Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Azad Asafov, “Çocukların zihinsel gelişimi çok ihmal edilen bir durum. Psikiyatri denilince toplumda mesleğimiz farklı algılansa da biz aslında beyin sağlığıyla uğraşan bir tıp dalıyız. Bu nedenle tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi zihinsel gelişim sorunlarında da erken teşhis son derece önemlidir” dedi.

Çocukların zihinsel yeteneklerini en fazla okulda sergiledikleri için öğretmenlerin bu durumun erken farkında olarak gerekli yönlendirmeleri yapması gerektiğine değinen Uzmanı Dr. Azad Asafov, “Bazen aileler durumu kabullenmek istemeyebilir. Bu durumda teşhis ve tedavi gecikecektir. Çocukluk çağında yaşanan psikolojik sorun, çocuğun zihinsel gelişimini olumsuz olarak bozacak, okul başarısının düşüklüğü yanında birçok olumsuz davranışsal sorunları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle çocuklukta yaşanan herhangi bir psikolojik sorunu geçici olarak değerlendiremeyiz. Aksi takdirde, büyük oranda kaybolan bir yetişkinlikle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun yanında özel ilgiye ihtiyaç duyulan çocuklar olabilir. Bunların da doğru tanınarak öğretmen, aile ve hekim işbirliğinde tedavilerinin yürütülmesi gerekmektedir. Sorunlara yokmuş gibi yaklaşmak, sorunları yok etmediği gibi daha da büyütmektedir” diye konuştu.

Seminere Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eğin, hastane yöneticileri, okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

ELAZIĞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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