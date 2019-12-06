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Elazığ’da ‘Uluslararası Öğrencilerin Kariyer Gelişimi’ protokolü

İHA

Elazığ’da ‘Uluslararası Öğrencilerin Kariyer Gelişimi’ protokolü

Elazığ'da ‘Uluslararası Öğrencilerin Kariyer Gelişimi’ protokolü imzalandı.
Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında ‘Uluslararası Öğrencilerin Kariyer Gelişimi’ protokolü töreni düzenlendi.Rektörlükte düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar ile Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Asıf Yokuş katıldı. İmzalanan protokol kapsamında öğrencilere, kariyer gelişimi faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra temel düzeyde dış ticaret eğitimi verilmesinin planlandığı belirtildi.
Uluslararası öğrencileri, kültürel faaliyetlerin yanı sıra Elazığ’ın ticaretinde firmaların dış ülkelerle yapacağı ihracatlar da da önemli katkılar sağlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,"Fırat Üniversitesinde 40’ın üzerinde ülkeden 2 bin 300’e yakın uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Uluslararası öğrencilerimizden bir çok yabancı dil bilenlerini seçerek, ilimizde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve diğer kuruluşlara bağlı iş yerlerinde staj yapması konusunda işbirliği protokolü imzaladık. Yabancı uyruklu üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin ileri ki yaşamlarında iş dünyasına katılmaları noktasında önemli bir imza"dedi.
Elazığ’ın hem kültürel hem de yurt dışına açılma konularında öğrencilerin büyük katkıları olacağını dile getiren TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “ Bizler de ilimizde özellikle yurt dışına ihracat yapan firmalarımızın hem işi yapabilme hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için buradayız. Özellikle Afrika bölgesinde önemli adımları olacaktır. Burada uluslararası öğrencilerin hem eğitimine hem de bireysel gelişiminde önemli katkı sunmuş olacağız"diye konuştu.
Amaçlarının Fırat Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu aktaran FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'da, öğrencilerin gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili kapasitelerini artırmak üzere bu protokolü imzaladıklarını aktardı.
Konuşmaların ardından Rektör Demirdağ, Başkan Arslan ve Genel Sekreter Yoğunlu hazırlanan protokolü imzaladı.

ELAZIĞ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:51
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  • İKİNDİ 14:47
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