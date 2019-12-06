Karda mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti

Elazığ'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan bir aileye jandarma ekipleri yardım etti.

Elazığ'da kent merkezi hariç çevre köyler ile ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Keban yolu üzerinde bir ailenin bulunduğu araç mahsur kaldı. Durumdan haberi olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek aileye yardım etti. Araç kurtarılmasının ardından aile yoluna devam etti.

Öteyandan, tüm kurumlar da olduğu gibi jandarma ekiplerinin de kış şartlarında seyahat edenlerin can ve mal kayıplarının olmaması için çalışmalarına titizlikle devam ettiği belirtildi.

ELAZIĞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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