Fabrikadan kazan çalan 3 şüpheli yakalandı

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ELAZIĞ'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın kazanını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orcik (cevizli sucuk) fabrikasındaki 10 bin lira değerindeki kazanı çalanları yakalamaya yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, fabrikadaki kazanı çalanların Ö.F., G.H.Ç. ve G.Ç. olduğunu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, çaldıkları kazanla birlikte yakalandı. Kazan fabrikaya teslim edilirken, gözaltına alınan Ö.F.G., H.Ç. ve G.Ç.'nin sorguları ise sürüyor.



ELAZIĞ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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