Yaşlı adamdan 9 gündür haber alınamıyor

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Işıklar köyündeki yalnız yaşayan Yusuf Akyüz'den (70) , 9 gündür haber alınamıyor.
Baskil ilçesindeki Işıklar köyünde yalnız yaşayan Yusuf Akyüz, geçen hafta Cumartesi günü Malatya´ya gitmek için evinden ayrıldı. Kardeşleri Yusuf Akyüz'den haber alamayınca kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yusuf Akyüz´ün gittiği güzergahlarda araştırma yaptı.
Yusuf Akyüz´ün yeğeni Hasan Bakay, "Herhangi bir hastalığı yoktu. Sadece yaşlılığa bağlı yürümede zorluk çekiyordu. 9 gün önce köyden 'Malatya´ya gidiyorum' diyerek çıkmış ve bir daha haber alınamadı. Kardeşleri ve bizler arıyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.
Yusuf Akyüz'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
ELAZIĞ
08 Aralık 2019 Pazar
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