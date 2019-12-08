Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0

STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız
ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak Kavlak
ESENLER EROKSPOR: Özgün Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.54 Şahin), Alper (Dk.75 Emirhan), Berkay, Erhan, Gökcan, Melih, Emre, Eray
GOL: Dk.50 Metehan (Elazığ Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor) Alper (Esenler Erokspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.
26'ncı dakikada Emre'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
50'nci dakikada Metehan, Arif'le girdiği duvar pasının ardından ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
ELAZIĞ
08 Aralık 2019 Pazar
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