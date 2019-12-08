Elazığ'da yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor

Elazığ'dan Malatya'ya gitmek için evden ayrılan yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Baskil ilçesine bağlı Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Yusuf Akyüz, 29 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Malatya’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar dönmeyen ve yaşlı adama ulaşamayan yeğeni Hasan Bakay, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kendi imkanları ile de arama yaptı ancak yaşlı adama ulaşılamadı.

Dayısının hiç evlenmediğini, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını dile getiren yeğen Bakay, 10 gündür haber alınamayan dayısı Yusuf Akyüz’ü görenlerin polise haber vermesini istedi.

ELAZIĞ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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