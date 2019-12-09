Elazığ’da karla kapanan 80 köy yolu açıldı 1'inde çalışma sürüyor

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Elazığ’da kar nedeniyle kapanan 81 köy yolundan 80'i açılırken, 1'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'dan 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, Baskil, Maden, Keban ve Sivrice'de 64 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 9 ayrı karla mücadele merkezinde oluşturulan ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin 80 araç 158 personel ile 4 gün süren çalışmasında köy yollarından 80'i ulaşıma açıldı. Baskil ilçesine bağlı bir köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü belirtildi.

ELAZIĞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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