Kar direkleri devirdi, köy ve mezralar elektriksiz kaldı Elazığ'da 4 gün önce yağan kar nedeniyle merkeze 32 kilometre uzaktaki 300 haneli köy, direklerin devrilmesi nedeniyle elektriksiz kaldı

Elazığ’da kar ve tipi nedeniyle bir köy ve 3 mezrada direkler devrildi, 300 hane elektriksiz kaldı. Bazı direklerin yan yatarak askıda kalması ise tehlike oluşturmaya başladı.

Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Küllük Köyünde 4 gün önce kar yağışından dolayı elektrik direklerinin bazıları devrildi, bazıları da zarar görerek yan yattı. Direklerin devrilmesi nedeniyle Küllük Köyü ile köye bağlı Konacık, Metuşağı ve Halilağa mezraları elektriksiz kaldı. Mağdur olan köy sakinleri besledikleri hayvanların süt sağımını yapabilmek için jeneratör aldı. 4 gündür elektriksiz olarak hayatlarını sürdüren köy sakinleri direklerin devrildiğini yetkililere ilettiğini ancak ilgililerin sadece gelip inceleme yaptığını şuana kadar bir çalışma gerçekleştirmediğini aktardı.

Köy de 4 günden bu tarafa elektriklerin kesik olduğunu belirten Küllük Camii İmamı Yusuf Kartal, “Ben burada 20 seneye yakın hizmet veriyorum. 20 yılda 2 defa böyle oldu. 10 tane direk yerde devrilmiş vaziyette. Yetkiler geldiler fotoğraf çektiler ama bir işlem yapılmadı. En azından bazı yerlere elektrik verilseydi iyi olurdu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla jeneratör aldılar hayvanlarını sağma makinesi ile sağıyorlar” dedi.

Karın yağmasından dolayı direklerin devrildiğini tellerin koptuğunu dile getiren köy sakinlerinden Vedat Bulut, “Köyün bütün elektrikleri yok. İnekleri sağamadık ondan dolayı gidip jeneratör aldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Arıyoruz ama gelen yok kimse ilgilenmiyor. Bu köyde komple elektrik yok. Aşağı köylerde var ama onlarda bize uzak” diye konuştu.

Direklerin devrilmesinden dolayı elektrik ile suyun olmadığını belirten Ömer Bulut ise “Direkler düştü çatıların üzerine neredeyse evimiz yanacaktı. teller halen daha çatının üzerinde, ilgilileri 50 defa aradık ama kimse gelmedi. Hayvanlarımız için mecburen gidip jeneratör aldık” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.