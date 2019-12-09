Elazığspor, 3 maç sonrası kaybetti

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B. Elazığspor’un yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor karşısında son buldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 10 yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Ateş hattındaki en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 1’e inmesine engel olamayan bordobeyazlı ekip, ayrıca üç maçın ardından gol atamama şanssızlığı yaşadı.

Deplasmanda oynadığı ve 30 kaybettiği Ankara Demirspor maçının ardından Sivas Belediyespor’u 21, Vanspor FK’yı 31 yenen, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 11 berabere kalan BordoBeyazlılar, kritik Eyüpspor maçını 10 kaybederek hem 3 maçlık yenilmezlik serisini, hem de gol atma serisini sonlandırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 16 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan bordobeyazlılar, ilk yarının son haftasında evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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