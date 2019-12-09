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Madenli çocuklar gönüllerince eğlendi

İHA

Madenli çocuklar gönüllerince eğlendi

Elazığ'ın Maden İlçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken,mont ve oyuncak hediye edildi.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İHH Elazığ Yetim Birimi, Maden ilçesinde yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.İlçe Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte 50 çocuğa mont hediye edildi. Palyaço gösterileri ile gönüllerince eğlenen çocuklara İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz tarafından da oyuncak hediye edildi.Etkinliğe çocukların yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz, İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Temsilcisi Metin Kılıç, Yetim Birimi Sorumlusu Tuba Erdoğan ile davetliler katıldı.
Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de faaliyetler yapmaya çalıştıklarını anımsatan İHH Derneği Elazığ Temsilcisi Metin Kılıç, "Onlara da merhamet elini uzatmak adına Maden ilçemizdeyiz. Salonun tıklım tıklım olması bizleri sevindirdi. Çalışmalarımıza destek sunan hayırseverlere teşekkür ediyorum”dedi.
Çocukların her daim mutlu olması adına ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz;" İHH Elazığ Yetim Birimi sosyal etkinliklerini il merkezinde oldukça güzel bir şekilde sürdürüyor. İlçe ziyaretlerini bugün Maden’le başlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İHH yetkilileri çocuklarımızı sevindirmek adına buradalar. Bir çocuk ruhu ne kadar mutlu olursa onun kişisel gelişimi ve karakteri o kadar düzgün olur. Bizler aile içerisinde çocuklarımızın mutluluğu için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın elinden telefonu alıp birlikte vakit geçirmeliyiz”diye konuştu.
Dünyanın en güzel olayının bir yetimin mutluluğuna vesile olmak olduğunu aktaran Derneğin Yetim Birimi Sorumlusu Tuba Erdoğan'da " Bizler yetim birimi olarak ‘Gülmeyen Çocuk Kalmasın’ sloganıyla yola çıktık ve çocuklarımızın gönül dünyasına girmeyi başardık. İl merkezinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizi ilçelerde, beldelerde ve ulaşılması en güç olan köylerde devam ettireceğiz. Maden’de 50 çocuğumuza mont hediyesinde bulunduk. İlçe Belediye Başkanımız Orhan Yavuz’da 150 çocuğumuza oyuncak hediye etti"diye bilgi verdi.

ELAZIĞ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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