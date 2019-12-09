Rektör Demirdağ, projeleri ile birinci olan öğrencileri ödüllendirdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Yapay Zekâlı Katı Atık Ayıklama Makinası" projesi ile Teknofestte birincilik ödülünü alan 2 öğrenciyi dizüstü bilgisayarla ödüllendirdi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Çevre ve Enerji Kategorisinde birincilik ödülü kazanan Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencileri Yunus Emre Aydın ile Engin Ülger’i makamında kabul etti. Rektör Demirdağ, her iki öğrenciyi de başarılarından dolayı teprik ederek, diz üstü bilgisayar ile ödüllendirdi.

Ziyarette,öğrencilere Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel ile Proje danışman öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu’da eşlik etti.

ELAZIĞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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