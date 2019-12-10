Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Bingöl ile Tunceli'de yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklarla yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi,rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor"denildi.
Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini belirten merkez, geceleri sıcaklığın düşmesi nedeniyle don ve buzlanmaya dikkat edilmesini konusunda ise uyarısını yeniledi.
ELAZIĞ
10 Aralık 2019 Salı
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