Devrilen direkler kaldırıldı, köye 5 gün sonra elektrik verildi

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Elazığ’da kar nedeniyle bir köy ve 3 mezrada devrilen direkler ekipler tarafından kaldırılıp arızaların giderildiği ve 5 gün sonra bölgeye enerji verildiği bildirildi.

Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Küllük Köyünde kar yağışından dolayı elektrik direklerinin bazıları devrildi, bazıları da zarar görerek yan yattı. Direklerin devrilmesi nedeniyle Küllük Köyü ile köye bağlı Konacık, Metuşağı ve Halilağa mezraları elektriksiz kaldı.Köy sakinleri 5 gün boyunca mağdur olurken, ekiplerin bölgeye giderek çalışma yaptığı belirtildi.Köyde devrilen direkleri kaldıran firmaya bağlı ekiplerin bölgeye enerji vermesiyle yörede yaşayanların elektrik sorunun çözüldüğü öğrenildi.

ELAZIĞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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