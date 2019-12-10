Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla başlattığı eğitimlere devam ediyor. Sarıcan Beldesi İlköğretim okulunda jandarma tarafından 80 öğrencinin katılımıyla trafik eğitim semineri düzenlendi. Eğitimde alanında uzman personel tarafından yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaretleri, okul servislerine binme ve inme kuralları aktarıldı.

Çocuklarda trafik bilinci oluşturma ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmenin hedeflendiği eğitimler sonunda öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi.

ELAZIĞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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