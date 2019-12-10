Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi:1 ölü

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ElazığMalatya arasında yapımı süren Kömürhan köprüsü ve viyadük çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, ElazığMalatya sınırında bulunan iki şehri bir birine bağlayan Kömürhan köprüsü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü ve viyadük alanında tünel inşası sırasında kullanılan vinçlerden 1 tanesi devrildi. O sırada işçilerden biri vincin altında sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vinç altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.