Damardan beslenen hastalara güvenli gıda

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, ağızdan beslenemeyen yoğun bakım bebek ve diğer hastaları damar yoluyla beslemek için gerekli olan gıda takviyesinin steril şartlarda Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ünitesinde hazırlanarak, gıda kaynaklı enfeksiyon riski önleniyor.

İleri teknoloji cihazları, deneyimli sağlık kadrosu ve konforlu ortamı ile bölgenin sağlık üssü olan hastane bünyesinde yer alan TPN Ünitesi, A sınıf temiz oda statüsünde ve kapalı kabin şeklinde, steril şartlarda hizmet verdiği belirtildi. Partikül ve mikroplardan arındırılmış kapalı kabin ortamında hazırlanan gıda takviyesi aynı zamanda tedavideki başarıya da önemli bir katkı sunuyor. Şehir Hastanesi hizmetleri Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen TPN Ünitesi’nde havasındaki partikül konsantrasyonunu kontrol edebilen, nem, ısı ve basınç gibi parametrelerin ayarlanabildiği temiz odalar bulunduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada," Çok kanallı ve tam otomatik Compounder (karıştırıcı) cihazların yer aldığı ünitede gıda takviyeleri el değmeden, deneyimli uzman ekip tarafından hazırlanıyor. Prematüre bebeklerin anne karnındaki gelişme hızını devam ettirmek için çok hassas ölçülerde ve steril şartlarda hazırlanan solüsyonların yanı sıra, ağızdan beslenemeyen yoğun bakım hastaları ve diğer hastaları damar yoluyla beslemek için gerekli olan gıda takviyeleri de yine solüsyonlar şeklinde aynı ünitede hazırlanıyor. Partikül ve mikroplardan arındırılmış kapalı kabin ortamında hazırlanan gıda takviyesi sayesinde, enfeksiyon riski yok denecek düzeye çekiliyor. Yataklı serviste hazırlanan bir mamadan dolayı enfeksiyon kapma riski yüzde 25 iken, hastane eczanesinde hazırlanan mamada yüzde 11 ve TPN ünitesinde hazırlanan mamadan enfeksiyon kapma riski yüzde 0,009 düzeyine iniyor.Hastaneye artı değer katan ünitede eczacı kontrolünde hazırlanan gıda takviyelerinin dolum doğruluğu da aynı teknoloji ile kontrol altında tutuluyor. Hekim istemlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) aracılığıyla dolum ünitelerine iletildiği ünitede, işlem otomatik olarak Compounder Cihazı tarafından algılanarak yine el değmeden dolum işlemi yapılıyor. Dolum sırasında kullanılan solüsyon miktarları cihaz tarafından ayrı ayrı algılanarak dolum doğrulukları, hasta bilgisi ve ürün kullanımları gibi bilgiler raporlanabiliyor"denildi.

ELAZIĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.