Elazığ TSO’dan "Paydaş İstişare" toplantısı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından geniş katılımlı paydaş istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ TSO tarafından "Paydaş İstişare" toplantısı düzenlendi. Bir otelde yapılan toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, TSO yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Elazığ’ın kabuğunu kırmaya başladığını belirten Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar," Son 2 yılda şehrimizde gerçekten güzel gelişimler olmaya başladı. Özellikle istihdam açığımızın giderilmesi anlamında sanayide tekstil sektöründe şehrimize çok güzel yatırımlar geliyor. Bunları hepimiz yakından takip ediyoruz. Şehrimize bu yatırımların gelmesi kendiliğinden olan bir durum değil şehirdeki liderlerin, ekibin birlik ruhu ve yatırımcıya verdiği güven çok önemli"dedi.



"Mücadelenin sonucu başarı olacaktır"

Amaçlarının şehrin ekonomisinin kırmızı kitabının oluşması ve yol haritasının belirlenmesi olduğuna değinen Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,"Amaç, inisiyatif alınarak, şehrin ekonomisinin tüm çarklarının ihmal edilmeden dizayn edilmesiydi.Turizmi, kültürü, yemek sanatı, musikisi, sanayisi, tarım ve hayvancılığı, bilişim ve teknolojisi dahil bir çok alanı atlamadan, ihmal etmeden birlikte çalışma prensibi ile şehrin meselelerine hep birlikte eğilmemizin sağlanmasıydı.Bu kazanım, hiyerarşi temelinde, samimiyetle paylaşılan yönetişim metodu yönetimiyle oldu. Bu kazanım, imrenilerek bakılan ve örnek alınan değerli bir kazanımdır.Unutmayınız ki, ben değil, biz diyen bizler, Hakkın rızasını halkın takdirini kazanacaktır.Bizler Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri olarak, tevazunun sorunun değil, çözümün bahanenin değil, hizmetin bir parçası olma misyonu ile hareket ediyoruz. Profesyonelliğin, samimiyetin, dertlenmenin, mücadele etmenin sonucu, inşallah başarı olacaktır. Bu başarının kazananı, ElAziz’in aziz insanları ve ülkemiz olacaktır. Çok iyi bilinmesini istiyoruz ki, bizim bundan başka derdimiz ve gayemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Arslan, daha sonra konuşmasında kurumun stratejik ve planları doğrultusunda yapılan çalışmaları aktararak çok değerleri hizmetler yapıldığını kaydetti.

Programda konuşan ve üniversite ile sanayi işbirliğine değinen FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,sanayi projelerine, üniversitenin BAP kaynaklarından iki katına kadar fazla destek verdiklerini dile getirdi.



"Bu şehir doğru hedefe yöneldi"

Kültür, sanat,yatırım ortamı geliştirilmesi, fuar merkezi, sanayi, turizm, tarım, su ürünleri, sağlık ve eğitim olmak üzere çok geniş yelpazede projeler sunulduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım’da,"Hepsi de vizyon projeler, bunlara sahip çıkarak birlikte hareket edelim.Bu şehir hepimizin şehri, bu şehir büyüdükçe emin olun hepimiz büyüyeceğiz küçülürse hepimizde küçüleceğiz ufkumuzu geniş tutalım dedikodu ve bunun gibi olumsuzlukları kenara bırakalım. Yatırımcının en sevmediği şey dedikodudur akıllı bir yatırımcı şehre gelerek caddeye adamını bırakır ve kıraathaneleri gezdirerek bu şehirde ne konuşulur baktırır ve gündem yatırımcıya aç şehir misafir perver ise o şehre yatırım yapar. Yoksa altın tepisi de şehri sunsanız 6’ıncı değil 1112’inci bölge yapsanız da o şehre yatırımcı gitmez. Yatırım ortamının önemli bileşenleri vardır. O bileşenlere şehrin yatırımcıyı kabul etmesidir. Bu anlamda insan kaynaklarının iyi olması ve şehrin yatırımcıya aç olması önemlidir. Lojistik ve finansal konular daha sonra gelir. Bu şehir doğru yola ve hedeflere yönelmiş doğru adımlarla ilerleyen bir şehir. Bunu tökezleteceklere hep birlikte müsaade etmeyelim ve sahip çıkalım. TSO, belediye başkanımız pırıl pırıl genç ve dinamik, STK, üniversite, araştırma kuruluşlarımız ve diğer kurumlarımız çok başarılı.Biz bir ve beraber olursak başarılı oluruz”diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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