Anaokulu öğrencilerine yerinde "Sıfır Atık" eğitimi

Elazığ Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında ana okulu öğrencileri, geri dönüşüm tesislerine götürülerek bilgilendirme eğitimi verildi.

Belediye tarafından, "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimlerin sürdüğü bildirildi.Bu kapsamda Şehit Metin Koza Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte, belediye geri dönüşüm tesislerine götürüldü. Tesislerde evler, iş yerleri ve kamu kurumlarından toplanan atıklarının cinslerine göre nasıl ayrıştırıldığı ve ne tür işlemlerden geçirildiği öğrencilere yerinde gösterildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Tepe’nin gözetiminde öğrencileri bilgilendiren tesis yetkilileri, toplanan atıkların plastik, tekstil, ahşap, metal ve cam olarak ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması sürecini anlattı.

Öğrencilere geri dönüşüm konusunda kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Arzu Aktaş, “Belediyemizin geri dönüşüm tesisini gezmeye geldik. Öğrencilerimizin burayı görmelerini istedik. Belediyemize yürüttükleri çalışmalardan ve sıfır atığa verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Bilgilendirme sonrası öğrencilere boyama kitapları hediye edildi.

ELAZIĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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