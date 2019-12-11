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Haber alınamayan balıkçının nehir kenarında eşyaları bulundu

İHA

Elazığ'da balık tutmak için evden arılan ve haber alınamayan 45 yaşındaki Zülfü Şeker'in bulunması için başlatılan çalışmada Murat Nehri kenarında eşyaları bulundu. Ekipler bölgede geniş kapsamlı arama çalışmasına başladı.

Haber alınamayan balıkçının nehir kenarında eşyaları bulundu

Elazığ’da balık tutmak için evden arılan ve haber alınamayan 45 yaşındaki Zülfü Şeker'in bulunması için başlatılan çalışmada Murat Nehri kenarında eşyaları bulundu. Ekipler bölgede geniş kapsamlı arama çalışmasına başladı.
Olay, Palu ilçesine bağlı Seydili köyü mekvisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki Zülfü Şeker, balık tutmak için gece saatlerinde Palu ilçesine bağlı Seydili köyü yakınlarında Murat Nehri'nin olduğu bölgeye gitti. Şeker'den sabaha kadar haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye jandarmayla birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ve Şeker'in yakınları bölgede arama çalışması yaparken tüfeğiyle ve poşet içindeki malzemelerini buldu. Bunun üzerine ekiplerin eşyalarının bulunduğu bölgede arama çalışmalarına yoğunlaştı.
Suya düşmüş olma ihtimali değerlendirilen Şeker'in bulunması için hem nehir kenarında hemde bölgede başlatılan arama çalışmalarının kapsamlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

ELAZIĞ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
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  • İKİNDİ 14:48
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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