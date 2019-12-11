Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öteyndan 15 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldığı, 2 gram toz esrar, 89 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap, 35 gram metamfetamin, 25 gram eroin, bir miktar sıvı eroin ile uyuşturucu özelliği olan 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.

ELAZIĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.