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Milletvekili Erol:"Ekonominin desteklenmesinde en büyük temel kaynak turizmin gelişmesi"

İHA

Türkiye ekonomisinin desteklenmesindeki en büyük temel kaynaklardan birisinin turizmin gelişmesi olduğuna değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bakanlığın bütçesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Erol:"Ekonominin desteklenmesinde en büyük temel kaynak turizmin gelişmesi"

Türkiye ekonomisinin desteklenmesindeki en büyük temel kaynaklardan birisinin turizmin gelişmesi olduğuna değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bakanlığın bütçesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmesinde söz aldı.Erol, konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı genel bütçesinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin dörtte 1'i kadar olduğunu vurgulayarak, hizmet sektörünü geliştirmek anlamında hem kültür hem de turizm politikalarıyla istihdam alanları oluşturabileceğini söyledi.
Türkiye’deki yerli ve yabancı turist dağılımdaki dengesizliğe de dikkat çeken Milletvekili Erol, “Ören yerleri ve müzeleri ziyaret eden yabancı turist yüzde 85, yerli turist yüzde 15.Bu Türkiye'de ören yerleri ve müzelerle ilgili yabancı turizm potansiyelinin olduğunu,sistemin oturduğunu gösterir. Ama yerli turistin hala kendi ören yerlerini, kendi müzelerini, kültürünü, geleneğini öğrenmek için gitmemesi, gezmemesi, yüzde 15 aşamada kalması demek kültür politikalarında bir sorun var demektir. Bakanlığın genel ve toplam bütçesi Karayolları Genel Müdürlüğünün dörtte 1'i kadar.Bu aslında Türkiye'deki en önemli bakanlıklardan biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığının önemi, ciddiyeti algılanmış değil. Bir genel müdürlük düzeyinde bile bütçe ayrılamamış durumda ki bakanlığın bütçesi artırılmalı” dedi.

"Turizm politikasıyla daha fazla istihdam alanı oluşturabilinir"
Define Arama Yönetmeliği’nin kesinlikle değiştirilmesi, milli sarayların da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması gerektiğinin altını çizen Erol, “Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet getiren bir sektöre hitap eder ama Turizm Bakanlığı hizmet sektörüyle bu ülkede milyonlarca insana ekmek verir, iş alanı ve istihdam alanı oluşturur. Bakanın tespiti doğrudur. Aslında yatırımı hizmet sektöründe geliştirmek anlamında hem kültür politikalarıyla hem de turizm politikasıyla hizmet alanında daha fazla istihdam alanları oluşturabilirsiniz. Türkiye ekonomisinin desteklenmesindeki en büyük temel kaynaklardan birisi de turizmin gelişmesidir, Karayolları yatırımcıdır. Bakanlığa bu para yetmez, bakanlığın bütçesini güçlendirmek lazım, ek katkılardan destek vermek lazım. Milli Saraylar mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmalıdır. Define Arama Yönetmeliği mutlaka ve mutlaka değiştirilmelidir"diye konuştu.

ELAZIĞ

12 Aralık 2019 Perşembe

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