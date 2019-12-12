Elazığ’da "Endüstri 4.0" eğitim semineri

Elazığ’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Endüstri 4.0" eğitim semineri düzenlendi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ArGe Birimi tarafından ‘Endüstri 4.0’ eğitim semineri 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlendi. Seminerde FÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir Şengür ile Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu ile Doç. Dr. Çetin Gençer öğrencilere sinevizyon destekli ‘Geleceğin Meslekleri’, ‘Meslek Eğitim Modernizasyonu’ ve ‘Endüstri 4.0’ konularında bilgiler aktardı.Öte yandan öğrencilerin bilgi birikim ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında Endüstri 4.0 ile birlikte dünyada yaşanan dijitalleşme süreci ele alındı. Elazığ’da 2020 yılında ‘TeknoElazığ Festivali’ düzenleneceği de belirtildi.

Endüstri 4.0 projesi kapsamında dijital dönüşüm ile ilgili önemli bir seminer düzenlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ Sanayide 1.0 dediğimiz buharla çalışan ilk aşamalar, 2.0 olarak nitelendirilen elektrik elektronik çağ, 3.0 BT Teknoloji olarak nitelendirilen bir çağ olmuştur. Bugün kullandığımız ise 4.0 çağı olmuştur. Artık fabrikaların ve insanların olmadığı her şeyin dijital ve internet ortamında paylaşıldığı, kullanıldığı sanayi devrimine doğru evriliyoruz. Bizlerin de zamanın ve çağın dilini kullanarak yerimizi almamız gerekiyor. Eğer geride kalırsak bir çok şeyden mahrum olur. Bizler de FÜ ile yaptığımızı protokoller kapsamında çok büyük çalışmalar yapıyoruz. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de çok güzel çalışmaları var. En güzel örneği de ‘Drone’ üretmeleridir. Bu çalışmalarda da bizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Yeter ki doğru ve güzel bir şekilde yönlendirelim, inanıyorum ki daha bir çok güzel örneklerle karşılaşırız” dedi.

Okullarının pilot okul olarak seçildiğini ifade eden Okul Müdürü Ömer Akman ise, “ Bu durum bizleri gerçekten çok mutlu etmiştir. Bu proje sayesinde üst düzey düşünme becerileri gelişecek, dijital teknolojiden daha fazla yararlanacak, bilgiyi üreten ve transfer eden büyük verileri analiz edebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan uygulamalı eğitimlerle öğrencilerimizin geleceğine yöne verilecek ve çok güzel kazanımlar elde edileceğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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