Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Elazığ'da kayıp olan 8 inek jandarma ekiplerinin yaptığı 7 saatlik çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkavak mahallesinde ikamet eden H.D'ye ait 8 adet inek kayıp oldu. İneklerinin kayıp olduğunu fark eden sahibi İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede hem yaya olarak , hemde araçlarla arama yaptı. Yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu hayvanlar köyün 5 kilometre uzağında jandarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

ELAZIĞ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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