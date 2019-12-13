Açılan 4 köy yolu gece yağan kar ile yeniden kapandı

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Elazığ’ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle önceki gün açılan 4 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı.

Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar ve karla karışık yağmur uyarısı yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu. Sivrice ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde etkili olan kar nedeniyle önceki gün kapanan ve ekiplerin çalışmasıyla açılan 4 köy yolu tekrar kapandı.

Bölgede valilik koordinesinde önceden hazır edilen Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Karla Mücadele ekiplerinin tekrar kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattığı öğrenildi,

ELAZIĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

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