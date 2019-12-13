Meteorolojiden kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini aktardı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu yer yer aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini aktaran merkez, rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğini bildirdi.

ELAZIĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.