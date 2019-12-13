2 bin TL maaşlı işçi aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 bin TL maaşlı işçi aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı

İHA

Elazığ'da asgari ücretle çalışan Özkan Yıldırım, İzmir'de yakın bir aile dostunun şirketi kendi üzerinde göstermesiyle nedeniyle 400 bin TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı.

2 bin TL maaşlı işçi aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı

Elazığ’da asgari ücretle çalışan Özkan Yıldırım, İzmir’de yakın bir aile dostunun şirketi kendi üzerinde göstermesiyle nedeniyle 400 bin TL’lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı.
2 çocuk babası 35 yaşındaki Özkan Yıldırım, 2006 yılında askerden döndükten sonra bir aile dostunun yanında çalışmaya başladı. Arkadaşıyla birlikte benzin istasyonunda çalışan Yıldırım, aile dostunun "Şirketi üzerinize yapalım, burada başka güveneceğimiz kişi yok" demesinin ardından imza atarak şirketi bir başkasıyla birlikte üzerine aldı. Çalıştığı şirkette uzun süre maaş alamayan Yıldırım, memleketi Elazığ’a döndü. Elazığ’da bir petrol istasyonunda pompacılık yapmaya başlayan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda eczaneye giderek ilaç almak isteyince asgari ücret olan maaşına haciz geldiğini öğrenerek şok oldu. Durumu öğrenmek için bankaya müracaat eden Yıldırım, maaş hesabında vergi borcu ile haciz olduğunu görünce soluğu vergi dairesinde aldı. Vergi dairesinde borçları çıkartan Yıldırım, aile dostunun bir başkasıyla birlikte kendisini ortak gösterdiği şirketin 400 bin TL’lik vergi borcu bulunduğunu ve bunun yarısının üzerine kaldığını öğrendi. 2 bin TL maaşla çalışan Yıldırım, aile dostlarına durumu aktardığını ancak bir çözüm bulmadığını ileri sürdü.
2006 yılında askerden geldiğini, 1 ay sonra da İzmir’de yakın bir aile dostunun benzin istasyonunda çalışmaya gittiğini ifade eden Özkan Yıldırım, “Bize dediler gel bir şirket var, şirketi sizin üzerinize yapalım, sağlam ve güvenilir adam yok. Biz de aile dostumuz diye kendisini kırmadık. Şirketi devir yaptık üzerimize, çalışmaya başladık. Kendisinden hiçbir maddi manevi destek beklemeden bir sözü ile her şeyi yaptık. Üzerimde olan şirketin vergi borçları çıktı, vergi borçları da benim için çok ağır. Borç olmuş 400 bin TL, 2 bin TL maaşla ben bunu nasıl ödeyeyim. Karşı tarafa söyledim, karşı taraf da 'Benim param yok, ödeyemem' diyor. Kendisinin parasının olduğunu çok iyi biliyorum, çocukları özel okullarda okuyor ama biz burada perişanız. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum” dedi.

400 bin TL vergi borcu çıktı
Vergi dairesinden evrakları çıkarttırdığını aktaran Yıldırım, "Toplam borç 400 bin TL, 200 bin TL’si benim, 200 bin TL’si de diğer arkadaşımın. Ben hayatım boyunca 200 bin TL’yi bir arada görmedim. Benzinlikte akaryakıt görevlisiydim. Bankadan hesaplarıma el konulduğunu anladım. Kartımda limit olmasına rağmen alışveriş yapamadım. Bankaya gittim, banka bana hesabıma Kuşadası Vergi Dairesinden haciz konulduğunu ve maaşımdan kesildiğini söyledi. Çok mağdurum. Adamın yanına iki defa gittim. Adam borcu inkar etmiyor ama parasının olmadığını söylüyor, fakat parası var” diyerek yaşadığı durumu aktardı.

ELAZIĞ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden kar ve karla karışık yağmur uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar ve karla karışık yağmur uyarısı
Açılan 4 köy yolu gece yağan kar ile yeniden kapandı
YEREL HABERLER Açılan 4 köy yolu gece yağan kar ile yeniden kapandı
15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp
Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Kayıp büyükbaşları jandarma buldu
YEREL HABERLER Kayıp büyükbaşları jandarma buldu
Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete ...
Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine ...
Elazığ’da "Endüstri 4.0" eğitim semineri
YEREL HABERLER Elazığ’da "Endüstri 4.0" eğitim semineri
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ruhsatsız 10 pompalı tüfekle yakalandı
YEREL HABERLER Ruhsatsız 10 pompalı tüfekle yakalandı
Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ’da
YEREL HABERLER Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ’da
Milletvekili Erol:"Ekonominin desteklenmesinde en büyük temel kaynak turizmin gelişmesi"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol:"Ekonominin desteklenmesinde en ...
37 yıldır mesleğini sürdürüyor, 4 çocuğunu terzilikle büyüttü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 60 yaşındaki 4 çocuk annesi Gülizar Erdoğdu, 37 yıldır severek mesleğini yapmaya devam ediyor
YEREL HABERLER 37 yıldır mesleğini sürdürüyor, 4 çocuğunu terzilikle ...
Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele ...
Elazığ’da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı
Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı Elazığ'da dün geceden itibaren haber alınamayan balıkçının cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı Elazığ'da ...
Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçı, kayıp olarak aranıyor
YEREL HABERLER Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçı, kayıp olarak ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Elazığ’dan Mısır’daki tutuklu Müslümanlara mektup
YEREL HABERLER Elazığ’dan Mısır’daki tutuklu Müslümanlara mektup
Elazığ'da "Köpek Dostu ilçe" kış nedeniyle kulübelerle donatıldı Elazığ ile Karakoçan belediyesinin çalışmasıyla Karakoçan ilçesinde 20 ayrı noktaya kış nedeniyle sokak köpekleri için kulübe kuruldu, yiyecek bırakılmaya başlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da "Köpek Dostu ilçe" kış nedeniyle ...
Haber alınamayan balıkçının nehir kenarında eşyaları bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan balıkçının nehir kenarında eşyaları ...
Elazığ'da 1084 uyarıcı hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 1084 uyarıcı hap ele geçirildi
Anaokulu öğrencilerine yerinde "Sıfır Atık" eğitimi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine yerinde "Sıfır Atık" eğitimi
Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma ekipleri binden fazla uyarıcı hap ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X