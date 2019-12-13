Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24

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Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu açılış maçında Üsküdar Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 37 24'lük sonuçla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu Elazığ’da başladı. B Grubu’nun açılış maçında Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşısında salondan farklı galip ayrıldı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan ve ilk devresi 1414’lük eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Üsküdar Belediyesi, salondan 3724’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.

Üsküdar Belediyesi gruptaki ikinci maçında Aksaray Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Görele Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

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