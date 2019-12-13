Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçında Görele Belediyesi, Aksaray Belediyesi’ni 3934 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ’da gerçekleştiriliyor. B Grubu’nun ikinci maçında Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Aksaray Belediyesi’yle karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresi 1813 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 3934’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.

ELAZIĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.