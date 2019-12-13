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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34

İHA

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçında Görele Belediyesi, Aksaray Belediyesi’ni 3934 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ’da gerçekleştiriliyor. B Grubu’nun ikinci maçında Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Aksaray Belediyesi’yle karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresi 1813 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 3934’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.

ELAZIĞ

13 Aralık 2019 Cuma

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