Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Görele Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma’yı 3223 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ’da devam ediyor. B Grubu’nun ikinci gün Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma ile karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresi 199 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 3223’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan daha yazdırdı.

Görele Belediyesi gruptaki son maçında Üsküdar Belediyesi ile, kupaya veda eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Aksaray Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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