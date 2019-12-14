Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinden 20 bin TL değerinde cep telefonlarını camı kırıp çalan 3 şüpheli yüzlerini kapatmasına rağmen güvenlik kameralarından yola çıkılarak yapılan araştırma ile yakalanıp tutuklandı.

Olay, bir hafta önce ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi Cami Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerini kıyafet ve elleriyle kapatan 3 şüpheli telefon satışı yapan bir işyerinin camını kaldırım taşı ile kırıp 20 bin TL değerinde 19 adet cep telefonu çaldı. Şüpheliler, hırsızlık olayının ardından kayıplara karıştı. Polisin devriye sırasında fark ettiği olay sonrası durum iş yeri sahibi Emrah Öztürk’e bildirildi. Daha sonra Elazığ İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını toplayan ekipler, yüzlerini el, kapşon ve boyunlukla kapatan 3 şüphelinin eşkal bilgilerinden yola çıkarak kimliklerinin S.D., İ.D. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. 3 şüpheli de düzenlenen operasyonla Elazığ’da yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.Ö. işlediği başka bir suçtan sevk edildiği Elazığ Adliyesi’nde, S.D. ile İ.D. ise Kovancılar Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece hırsızlıktan tutuklandı.

Öte yandan, hırsızların iş yerinin camını kaldırım taşını defalarca atarak kırdığı anlar ile yüzlerini gizlemeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın bir hafta önce yaşandığını aktaran iş yeri sahibi Emrah Öztürk, şüphelilerin yakalandığını, ancak telefonlarını ele geçip geçmediği ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmadığını aktardı. Emniyet güçlerine güvendiğini belirten Öztürk, 20 bin TL zararı olduğunu söyledi.

ELAZIĞ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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