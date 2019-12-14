Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı OGM Ormanspor’u 29 sayı farkla 10576 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili bir performans ortaya koyan Elazığ ekibi ilk periyodu 2011, ikinci periyodu 3830, üçüncü periyodu 6559 üstünlükle geçti. Son periyotta rakip potaya takım 40 sayı bırakan bordobeyazlılar, salondan 10576’lık galibiyetle ayrıldı.

Elazığ ekibinde Riquna Williams kaydettiği 52 sayıyla galibiyette başrol oynarken, kariyer rekorunu da egale etti. Ankara ekibinde ise Arike Ogunbowale’nin 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

ELAZIĞ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

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