Birevim Elazığspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Kenan Özcan
BİREVİM ELAZIĞSPOR: AhmetOnur (Dk.74 Cihan), Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Serdar, Cengizhan, Fırat, Hebat, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Dk.62 Selim), Muhammed (Dk.46 Eren)
GMG KASTAMONUSPOR: İsmailÖzgür İleri, Doğanay, İlyas, Metincan (Dk.81 Yusuf), Harun (Dk.80 Alican), Birkan, Hakkı, Özgür Yılmaz, Ömer Gür (Dk.55 Berkay), Hakan
GOLLER: Dk.40 Doğanay, Dk.55 Metincan (Kastamonuspor)
KIRMIZI KART: Dk. 65 Kadir Taşoğlu (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Onur, Hebat, Yiğitcan, Eren (Elazığspor), İlyas, Doğanay (Kastamonuspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´un 17'nci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında GMG Kastamonuspor´a 2-0 mağlup oldu.
37´nci dakikada Doğanay´ın ceza sahasından sert şutunu, kaleci Ahmet kontrol etti.
40´ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğanay´ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
55´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Metincan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi :0-2.
Karşılaşma GMG Kastamonuspor´un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
ELAZIĞ
15 Aralık 2019 Pazar
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