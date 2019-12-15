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Elazığ Belediyespor’dan hakem tepkisi

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup'un 17. Haftası'nda Kocaelispor'a deplasmanda mağlup olan Elazığ Belediyespor'un Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, hakeme tepki gösterdi.

Elazığ Belediyespor’dan hakem tepkisi

TFF 3. Lig 2. Grup’un 17. Haftası’nda Kocaelispor’a deplasmanda mağlup olan Elazığ Belediyespor’un Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, hakeme tepki gösterdi.
Kocaelispor’u aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Elazığ Belediyespor Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, maçı yöneten Samsun Bölgesi Klasman Hakemi Gökhan Özbulut’un oyunu etkilediğini dile getirdi.
27. dakikada Metehan’a hiç alakasız bir pozisyonda direkt kırmızı kart gösterildiğini belirten Sportif Direktör Tutaş, “Bu ligin maalesef ki kaderi böylesi hakemler. Futbolda yenersin yenilirsin bir önemi yoktur. Ama böylesine acemice hakem hatalarıyla maçı kaybetmemiz bizi üzüyor. Zaten 10 kişi bırakarak direncimizi kıran Samsun Bölgesi Hakemi Gökhan Özbulut, seyirci baskısını kaldıramadı ve ikinci yarıda da basit kararlarla skorun böyle olmasına zemin hazırladı. Bizim tek üzüldüğümüz böylesine taraftardan korkarak maçın gidişatıyla oynayan hakemlerin bu denli önemli maçlarda düdük çalmasıdır. Hakem Gökhan Özbulut’a hakkımızı helal etmiyoruz ve kendisini vicdanıyla baş başa bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

15 Aralık 2019 Pazar

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