Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'ten Ankara’ya doğru yola çıkan 104 yolculu Güney Kurtalan Ekspresi, Elazığ Yolçatı İstasyonunda yaklaşık 10 saat bekledi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan’dan saat 08.00 seferi ile hareket eden ve Ankara’ya giden Güney Kurtalan Ekspresi, saat 15.30 sıralarında Elazığ'da Yolçatı Tren İstasyonunda durdu. 104 yolcusu bulunan tren, yaklaşık 10 saat hareket etmedi. Trenin ElazığMalatya arasındaki bir kaza nedeniyle durduğu belirtildi.

Yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, tren daha sonra yoluna devam etti.

ELAZIĞ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.