Elazığspor’un ilk yarı raporu

Kulüp lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını ateş hattının bir basamak üstünde tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 20192020 Sezonu’nun ilk yarısı haftasonu oynanan maçlarla tamamlandı. Lige maddi ve manevi sıkıntılarla başlayan, transfer yasağı olduğu için kadrosuna takviye yapamayan ve TFF tarafından ulusal kulüp lisansı alamadığı için 3 puan silme cezası alan B. Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını düşme hattının üstünde tamamladı. Ligin ilk yarısında 5 galibiyet, 3 beraberlik alan BordoBeyazlı ekip, 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında rakip fileleri 18 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise 31 gol gördü. BordoBeyazlılar, 17 haftalık periyotta 13 averaj ve 15 puanla 15. basamakta kendine yer buldu.

B.Elazığspor ikinci yarının ilk haftasında evinde Bayburt Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:33

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