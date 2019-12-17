Apartmanda garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadının, çıkardığı farklı ve garip sesler, hem apartman sakinlerinin hemde çevredekilerin kabusu haline geldi Çocukları korkan kendileri rahatsız olan aynı binada oturan aileler, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Apartmanda garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet ...

İHA

Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadın, çıkardığı farklı sesler nedeniyle hem apartman sakinlerinin hem de çevredekilerinin huzurunu kaçırdı. Apartman sakinleri, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu.

Apartmanda garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadının, çıkardığı farklı ve garip sesler, hem apartman sakinlerinin hemde çevredekilerin kabusu haline geldi Çocukları korkan kendileri rahatsız olan aynı binada oturan aileler, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu

Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadın, çıkardığı farklı sesler nedeniyle hem apartman sakinlerinin hem de çevredekilerinin huzurunu kaçırdı. Apartman sakinleri, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu.
Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2'inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa cevirdi. Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi.

"Çocuklarımız çok korkuyor"
Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu" dedi.
Sadece kendilerinin değil mahalle sakinlerinin de sıkıntı yaşadığına değinen Atagün, "Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık fakat bir sonuç alamadık. Çocuklarımız gece yataklarında yatamıyor, yanımıza gelip yatmak zorunda kalıyorlar. Uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Mülk sahibi kendisi olduğu için kanuni süreç de çok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"24 saat ayakta ne uyuyor, ne uyutuyor"
Kadının kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten Süleyman Özer, “Bizlere kapıyı açmıyor. Küfürler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlarımız bile apartmana giremez oldu” diye konuştu.
Üst katta oturduğunu ve çok rahatsız olduğuna ifade eden Gökhan Ekmen ise, “Geceleri uykusuz kalıyoruz. Bütün komşularımız bu durumdan çok rahatsız. Tek başına kalıyor biz de bir şey yapamıyoruz. Sahip çıkan yok mal sahibi de kendi olduğu için bir şey de yapılamıyor” diyerek yaşadıkları durumu özetledi.

ELAZIĞ

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazarbabada kar ve bulutların görsel şöleni Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Dağı kar ve bulutlar şölen sunarken, aileler çocuklarıyla gelerek karla oynama fırsatı buldu
YEREL HABERLER Hazarbabada kar ve bulutların görsel şöleni Elazığ’ın ...
Elazığ TSO'da müşterek meslek komitesi toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ TSO'da müşterek meslek komitesi toplantısı
Elazığspor’un kamp masrafını Milletvekili Ağar üstlendi
YEREL HABERLER Elazığspor’un kamp masrafını Milletvekili Ağar ...
Başkan Şerifoğulları;" Muhtarlarımızla ekip ruhuyla çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları;" Muhtarlarımızla ekip ruhuyla ...
Yanılmaz'a "15 Temmuz Destanı" ödülü verildi
YEREL HABERLER Yanılmaz'a "15 Temmuz Destanı" ödülü verildi
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama
Elazığspor’un ilk yarı raporu
YEREL HABERLER Elazığspor’un ilk yarı raporu
Elazığspor’da Onur Alsu'nun sol çapraz bağı yırtıldı
YEREL HABERLER Elazığspor’da Onur Alsu'nun sol çapraz bağı yırtıldı
Elazığspor'da Eren, 212 gün sonra formasına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığspor'da Eren, 212 gün sonra formasına kavuştu
Elazığ'da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklama
YEREL HABERLER Elazığ'da bir annenin darp edilmesiyle ilgili ...
(Tekrar) Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER (Tekrar) Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs ...
Elazığ’da deniz ile göl balığı rekabeti Deniz balığı Elazığ'da 15 ile 150 TL arasında, göl balığı ise 7 ile 18 TL arasında satılırken, vatandaşlar hamsinin az olması nedeniyle göl balığını daha çok tercih ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da deniz ile göl balığı rekabeti Deniz balığı ...
Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs ...
Annesini döven oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Annesini döven oğul tutuklandı
Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti
YEREL HABERLER Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra ...
Elazığ Belediyespor’dan hakem tepkisi
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor’dan hakem tepkisi
Elazığspor- Kastamonuspor maçının ardından
YEREL HABERLER Elazığspor- Kastamonuspor maçının ardından
Birevim Elazığspor - GMG Kastamonuspor: 0-2
YEREL HABERLER Birevim Elazığspor - GMG Kastamonuspor: 0-2
TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Kastamonuspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Kastamonuspor: 2
Ahşap oyuncaklar terapisi oldu Elazığ'da unutkanlıktan kalp yetmezliğine kadar birçok rahatsızlığı nedeniyle yüzde 70 engelli raporu bulunan 4 çocuk babası 66 yaşındaki Mehmet Hayati Çakıcı, 20 yıldır yaptığı ahşap oyuncaklarla kendini terapi ediyor 4 parmağı hızarda kopan ve yeniden dikilen Çakıcı, ahşap oyuncak yaparak çocukları sevindirmenin kendisine ayrı bir zevk verdiğini söyledi
YEREL HABERLER Ahşap oyuncaklar terapisi oldu Elazığ'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X