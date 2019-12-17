Meteorolojiden 5 il için yoğun sis uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yarından itibaren 3 gün süreyle yoğun sis beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

ELAZIĞ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:33

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