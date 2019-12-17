Bahşi:"Sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir"

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine ‘dur’ demek için bir arada olduklarını belirten Eğitim BirSen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi,sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmelerinin de mümkün olmadığını söyledi.

Eğitim BirSen Elazığ 1 Nolu Şubesinde sözleşmeli öğretmenlik konusunda basın açıklaması düzenlendi. Şube Başkanı İbrahim Bahşi'nin yaptığı açıklamaya çok sayıda sözleşmeli öğretmen de katıldı.

Sözleşmeli öğretmenliğin sıkıntılarını aktaran Eğitim BirSen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Bugün bu salonda, sözleşmeli öğretmenlerimizle birlikte, adalete ve hakkaniyete, insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı bir uygulamaya son verilmesi talebimizi haykırmak için toplandık. Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine ‘dur’ demeye geldik. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir” dedi.

Konuşmasını sürdüren Bahşi, “Anayasanın, ‘Asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesi’ gerektiğine ilişkin hükmü ortadayken ve aynı unvanda kadrolu statüde istihdam olmasına rağmen, eğitimöğretim hizmetinde sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adıdır” diye konuştu.

ELAZIĞ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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