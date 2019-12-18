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Ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe atmıştı, o kadın ilk kez hakim karşısına çıktı Zanlı Kader ...

İHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde doğurduğu bebeğini çatı katında halının altına bırakıp öldükten sonra çöpe atan kadın, ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı hakim karşısında, bebeğini öldürmek için bırakmadığını ancak öldükten sonra poşete koyup çöpe attığını söylerken, halının altına koyduğunu söylediği ilk ifadesini de yalanlayıp, üzerine bıraktığını ileri sürdü.

Ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe atmıştı, o kadın ilk kez hakim karşısına çıktı Zanlı Kader O: "Sabah 8’de doğum yaptım akşam 8’de de kontrole gittim ölmüştü" "Çocuğu siyah çöp poşetinin içinde evin oradaki çöp konteynırının içine koydum"

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde doğurduğu bebeğini çatı katında halının altına bırakıp öldükten sonra çöpe atan kadın, ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı hakim karşısında, bebeğini öldürmek için bırakmadığını ancak öldükten sonra poşete koyup çöpe attığını söylerken, halının altına koyduğunu söylediği ilk ifadesini de yalanlayıp, üzerine bıraktığını ileri sürdü.
Olay, 26 Haziran 2019 tarihinde Karakoçan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak’ta meydana gelmişti. 11 yıl önce kocasını kaybeden ve 2 çocuğu bulunan Kader O. (36), sevgilisi olduğunu iddia ettiği H.G.’den hamile kaldı. Çocukları uyurken evde doğum yapan kadın, bebeğin ağlama sesinin duyulmaması için çatı katında halıların arasına bıraktı. Aradan 12 saat geçtikten sonra bebeği kontrol etmeye gittiğinde öldüğünü anlayan Kader O., bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak halılarla birilikte çöpe attı. Belediye temizlik görevlilerinin bebeğin cesedini bulmasıyla devreye giren polis, Kader O.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bebek kimsesizler mezarlığına defnedilmişti
Olaydan 22 gün sonra ölen bebeğe sahip çıkan olmayınca savcılık tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilmesi kararı verilmişti. İmamla birlikte mezarlıkta görevli 5 kişinin kıldığı cenaze namazı sonrası bebeğin cansız bedeni toprağa verilmiş, ismi ise mezarı başına asılan 28157 numarası olmuştu.
Bebeğinin ölümüne neden olan Kader O., ilk defa Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Hakkında 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' suçundan dava açılan zanlı Kader O., mahkemede yaptığı her şeyi tek tek anlattı ancak, bebeğini halının altına koyduğu ifadesini yalanlayıp, üzerine bıraktığını ileri sürerken, poşete koyup çöpe attığını ifade etti.

Bebeği çatıya bıraktıktan 12 saat sonra kontrole gitmiş
Evlenmeden hamile kaldığını belirten Kader O., “Çocuğu doğurdum ancak diğer çocuklarım görmesin diye çatıda eski halıların üzerine bıraktım. Sütüm olmadığı için kendisine kontrol amaçlı su vermeye gittim çocuk ölmüştü. Sabah 8’de doğum yaptım akşam 8’de de kontrole gittim ölmüştü. Ertesi gün de sevdiğim şahıs H.G.’nin evine gittim ama evde yoktu bana gittiğini söylediler. Sevgilim benim hamile olduğumu biliyordu bana çocuğu aldır dedi ama ben çocuğumu niye aldırayım dedim. Bana çocuğu aldır dediğinde 8 aylık hamileydim ondan önce de hamile olduğumdan haberi vardı. Hamile olduğumu çocuklarım bilmiyordu ben çocuğu öldürmek kastıyla çatı katına bırakmadım. Çocuğu sarmalayarak çatı katına bıraktım. En güvenli yerin orası olduğunu düşünmüştüm. Bahsettiğim çatı katı apartman katıdır burada yaşlılar oturuyor ama çatı kısmına kimse çıkmıyor sesi de duyulmayacak bir yerdi" dedi.

"Siyah poşetle çöp konteynırının içine koydum"
Mahkeme heyeti zanlıya bebeğini doğurduktan sonra bıraktığı çatı katında halının altına koyup koymadığını ve kordon bağının kesip kesmediği ile ilgili sorular sordu.
Bunun üzerine daha önce ölen bebeğini halıların altına koyduğu yönündeki ifadesini de yalanlayan Kader O., "Olayın şoku ile o ifadede bulunmuştum 26 Haziran sabahı çocuğu siyah çöp poşetinin içinde evin oradaki çöp konteynırının içine koydum halıları da atmanın sebebi kirli olmasıydı. Bebeğin ağzına herhangi bir şey koymadım bana ait atleti çocuğa sardım. Çocuğu halının altına koymadım üstüne koydum nefes alabilecek bir şekilde. Bebek doğarken çocuklarım yatıyordu doğum yaptığı mı fark etmediler. Bebeğin kordonunu kesmedim kendisi kopmuştur kordonu ben bağlamadım. Bundan önceki çocuklarımın kordonunu bağlamışlardı ancak bu doğumda ne yapacağımı bilmiyordum kordonu bağlamadım çocuklarım duymasın diye bebeği çatı katına bıraktım” diyerek kendini savundu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Kader O.'nun sevgilisi olduğunu iddia ettiği H.G.'nin ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ELAZIĞ

18 Aralık 2019 Çarşamba

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