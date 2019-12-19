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Orak: “Kupa sıralaması için iyi bir yerde olmak istiyoruz”

İHA

Kupa sıralaması için iyi bir yerde olmak istediklerini aktaran Elazığ’ın Basketbol Süper Lig ekibi B.Elazığ İl Özel İdare'nin Başantrenörü Olcay Orak, bir seri yakalamak istediklerini söyledi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare, ligin 10. haftasında BOTAŞ’a konuk olacak. Çalışmalarını kendi tesislerinde Başantrenör Olcay Orak refakatinde devam ettiren Elazığ ekibinde hedef deplasman şanssızlığını kırmak. Üst üste Galatasaray, Beşiktaş ve Hatay Büyükşehir Belediye deplasmanlarından eli boş dönen bordobeyazlılar, BOTAŞ karşısında galibiyet hedefliyor.
Çift antrenmanla çalışmalara başladıklarını ifade eden Başantrenör Olcay Orak, “Cuma gününe kadar burada antrenmanlarımızı yapacağız ve cumartesi maç oynayacağız. Herhangi bir sakatlığımız yok. İyi bir hafta sonu geçirdik ve Ormanspor’u çok iyi bir basketbolla yendik. Kazanabilecek güçteyiz. BOTAŞ’ta çok değerli oyuncular var. Her ne kadar iki yabancı oyuncusu takımı terk etse de İsveç Milli Takımı'nın iki numarasını aldılar. A Milli takımımızın forvetleri var kadrolarında. Maçın öneminin farkındayız. Orman maçından sonra bu maçı da kazanıp bir seri yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki hafta içinde de Çukurova Basketbol maçımız var. Bir seriyle 4 Ocak’a kadar Fenerbahçe maçına hazır olmak istiyoruz” dedi.

“Beşiktaş maçı bizim hatamızdı”
Deplasman maçlarında bir şanssızlık yaşadıklarını dile getiren Orak, “Hatay maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyor. Galatasaray maçında şanssızlıklarımız oldu. Beşiktaş maçı bizim hatamızdı. Bu deplasmanında kötü oynayacağımızı düşünmüyorum. Zor bir deplasman ama BOTAŞ’ı yenebilecek güçteyiz. Kupa sıralaması için iyi bir yerde olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Orak son olarak Ankara’da yaşayan sporseverleri maça beklediklerini kaydetti.

Şahin: “Antrenörlerimizi bizi çok destekliyor”
Geçen hafta Ormanspor’u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden takımın oyun kurucusu Miray Şahin, “Motivasyonumuz yüksek maça iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Müdafaa öncelikli çalışıyoruz ve galibiyet umuyoruz. Hepimiz buraya gelip bireysel olarak da çalışıyoruz. Antrenörlerimiz bizi çok destekliyorlar. Performansımız bu yüzden artıyor. Biz bir aradayız hep düşeni kaldırıyoruz, iyi olanı destekliyoruz. Hem saha içinde, hem de kenardan destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: “Çok iyi bir performans yakaladık”
Çok formda olduklarını aktaran Manolya Kurtulmuş ise, “Ekstra bir sakatlığımız olmazsa her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum. Takım arkadaşlarımla iyi bir performans yakaladık. Umarım böyle devam ederiz ve ligin ilk yarısını bitiririz. İç sahada seyircimiz büyük destek. Deplasmanda da umuyorum ki forma gireriz” açıklamasını yaptı.

ELAZIĞ

19 Aralık 2019 Perşembe

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