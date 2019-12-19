Mazgala kafası sıkışan kedi kurtarıldı

Elazığ'da mazgala kafası sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Mahalle Çatal Sokak'ta bir iş yerinin mazgalına kedinin kafası sıkıştı. Kediyi gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demiri keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi bölgeden uzaklaştı.
ELAZIĞ
19 Aralık 2019 Perşembe
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