Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü 

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ELAZIĞ'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ElazığMalatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.



ELAZIĞ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:11

YATSI 18:34

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