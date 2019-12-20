Elazığ’da motorsiklet kazası: 2 yaralı

Elazığ'da yoğun siste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motorsiklet devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, kent merkezinde Vali Fahri Bey Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 23 AAG 942 plakalı motorsikletin sürücüsü yoğun siste de dengesini kaybetti. Seyir halindeki motorsiklet devrildi, sürücü ve arkada oturan 1 kişi yaralandı.
Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehir hastanesine kaldırıldı.
ELAZIĞ
20 Aralık 2019 Cuma
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