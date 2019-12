Elazığ’da "vatandaşa hizmette kolaylık"dönemi Elazığ Belediyesi tarafından "Mobil Beyaz Masa" devreye girdi Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Halk ile kurum arasındaki bütün engelleri ortadan kaldırdık”

Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşların işlerinin ve sorunlarının kolay çözülmesi için hem "Mobil Beyaz Masa" devreye girdi, hemde kurumun girişinde danışma birimi kurularak talepler kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye’nin şehirler arasında en genç belediye başkanı olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlara hizmette kolaylık sağlamak için kurumda yeni uygulamaları hayata geçirdi. İlk önce belediyenin girişine danışma bölümü yaptıran Şerifoğulları, kuruma gelen vatandaşların işlerinin en çabuk şekilde yapılmasını sağladı. Başkan Şerifoğulları ayrıca daha önce sadece telefonla hizmet veren 153 Beyaz Masa birimini ise mobil hale getirdi. Bir minibüsün yeniden dizayn edilmesiyle oluşturulan "Mobil Beyaz Masa" ekibi her gün bir mahalleye giderek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye başladı. Mobil Beyaz Masa’da bulunan görevliler vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip, gerekli birimlere ileterek sorunun kısa sürede çözülmesine katkı sunmasının beklendiği belirtildi.

Hizmete giren "Mobil Beyaz Masa’nın çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilenirken, mobil uygulama ile sorunları kayıt altına alıp gerekli müdürlüklere aktararak çözüm bulmak için önemli bir adım attıklarını aktardı.



Mobil Beyaz Masa her gün bir mahallede

Seçim vaatler arasında bulunan Beyaz Masa uygulamasını bu hafta itibari ile başlattıklarını aktaran Başkan Şerifoğulları, “Pazartesi Esentepe Mahallemizde bugünde Fevzi Çakmak Mahallesinde vatandaşlarımız ile buluşarak Mobil Beyaz Masayı hemşehrilerimizin ayaklarına götürerek sorunları yerinde dinleme adına uygulamamızı başlattık. Daha önce Beyaz Masa hemşehrilerimizin telefonla ulaşarak ilettikleri bir alandı ama şimdi mobil uygulama ile her gün bir mahallede sorunları dinleyip sıkıntıları kayıt altına alarak gerekli müdürlüklere aktararak iyi bir çözüm bulacak adımı atmış bulunmaktayız. Halkımız çok memnun. Sorunlarını yerinde dinleme, hızlı hareket etme adına bu projemizi hayata geçirdik” dedi.



“Halk ile kurum arasındaki bütün engelleri ortadan kaldırdık”

Belediye Başkanı olarak vaat ettiği 11 ana başlık altında 100 projeyi 5 yıllık süre zarfında hayata geçireceğini anımsatan Şerifoğulları, “Biz Elazığ’ımızın her alanda kalkınması adına daha güzel bir şehir olması, daha fazla yeşil alan olması adına gece gündüz demeden samimiyet ve tevazu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte ise çalışmalarımız sürecektir. Aynı zamanda belediye binamızın girişindeki danışmayı hızlı bir şekilde uygulamaya soktuk. Burada da halk ile kurum arasındaki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Dert ve sıkıntılarını çözüm getirme adına gece gündüz sahadayız. 11 ana başlık altında 100 projeyi uygulamaya geçirerek, yaşanabilir şehirler sıralamasında çok daha ön sıralarda yer alacağız diye ümit ediyoruz. Emanetinizin bilincinde olarak bize olan güveni boşa çıkarmayacağız”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:11

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.