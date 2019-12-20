Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı denetimleri sürdürdü. Kent genelinde jandarmaya bağlı bölgelerde ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek, sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler denetim sırasında şoförlere bilgilendirici broşür de dağıtarak, kazaların önlenmesi için alınacak tedbirleri aktardı, kış lastiğinin önemini anlattı.

Jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

ELAZIĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:01

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