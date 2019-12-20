Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

"O benim sünnetim değildi"

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İstanbul'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da izin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Remzi Yıldız (28) İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Elazığ’a getirildi. Yıldız için, Elazığ'da İzzetpaşa Cami'inde cenaze namazı kılındı. Daha sonra polis memurunun naaşı camiden alınarak Asri Mezarlıkta aile mezarlığına defin edildi.

Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, polisler, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ELAZIĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:01

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